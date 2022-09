Liendo sobre los 1.000 días de Alberto Fernández: "Me cuesta encontrar algo bueno"

El presidente Alberto Fernández cumplió 1.000 días de gestión al frente del ejecutivo nacional, lo que valió el análisis de gestión desde diferentes sectores. En Sin Vueltas, programa producido por InformateSalta, la dirigente del PRO en Salta, Inés Liendo sostuvo que: "le cuesta encontrar algo bueno".

En este sentido, la referente de la oposición y excandidata a diputada nacional por Salta, analizó el gobierno nacional al cual "desaprobó", dado que considera que no ha dado respuesta a los principales problemas de la gente.

Para ello enumeró algunos de los problemas que registró Fernández desde que asumió y a su entender no lo hacen merecedor "de celebraciones y aplausos": pandemia, suspensión de clases, un sistema de salud "que no pudo abastecer", "corrupción de vacunas, inflación galopante, pobreza en aumento", entre otros. Y agregó, "estos son los titulares que vemos desde que asumió en un gobierno sin rumbo y planificación".

Asimismo, Liendo sostuvo que la fórmula presidencial tenía un solo objetivo, la impunidad de Cristina Fernández Kirchner. "Se concentraron en ese punto y relegaron el resto".

Consultada por si lograba registrar algún punto favorable de la gestión, respondió que no, y cuestionó algunos de los programas implementados por el gobierno. Al referirse específicamente sobre el PreViaje, aseguró que "es un parche y no una medida que solucione los problemas reales". "Inyecta el consumo, se pinta un panorama para que la gente no se de cuenta o se olvide de la crisis económica. Es un placebo, no una solución de fondo".

Por otro lado, fue muy tajante al hablar del Ministerio de la Mujer, para el cual manifestó que "es un ministerio que gasta mucho dinero y no se ocupa de lo que debe ocuparse", recordando que en el país y en provincias como Salta, los homicidios y femicidios siguen en aumento.

Atentado contra la Vicepresidenta

Liendo se refirió además al atentado sufrido semanas atrás por la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a quien un hombre le gatilló dos veces en la cara. Sostuvo que "toda la causa es confusa", pero "como sociedad no hay que minimizar el hecho".



Finalmente, manifestó que se debe esclarecer cuanto antes la situación y "ser tajantes de que no se politicen" estos hechos, haciendo mención al feriado nacional que le prosiguió al atentado y al acto electoral en Plaza de Mayo.

Resaltó que tras lo sucedido, referentes del espacio manifestaron preocupación, dado que recorren la Provincia "sin custodia, sin seguridad" y "hay personas que le dio miedo, por eso tenemos que tomar precauciones".