Descartan contaminación en el Río Pilcomayo pero mantienen las medidas preventivas

El 23 de julio pasado un incidente ambiental en Potosi, Bolivia, puso en alerta a los salteños por la posible contaminación de la cuenca pero con el correr de los meses y tras la toma de muestras desde la cuenca, la Secretaría de Recursos Hídricos dio a conocer los resultados del análisis realizado por la Provincia para determinar el impacto el cual arrojó los mismos valores históricos, que no tienen una incidencia negativa para la salud humana o del ganado.

La toma de muestra se realizó el 9 de agosto pasado en el puente internacional que une Misión La Paz (Argentina) con Pozo Hondo (Paraguay) y fue analizada en el laboratorio Grupo Induser S.R.L. La fecha se determinó en función tiempo de traslado de la masa de agua hasta territorio salteño.

Para tener el nivel de incidencia en el consumo humano, se tomó como referencia la normativa ambiental de Canadá y los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El informe señaló, además, que los resultados obtenidos deben considerarse como un primer conjunto de datos que permitan evaluar a futuro el posible impacto del incidente ocurrido en Potosí y que se espera cotejar con la información obtenida a partir de los muestreos realizados por la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo.

Hasta tanto se tengan esos resultados, el Gobierno volvió a pedir no consumir agua, no realizar pesca, no consumir peces y no bañarse en el río, informó FM Aries.