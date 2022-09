Pilcomayo: Mientras se esperan los informes, se mantienen las medidas de prevención

La Secretaría de Recursos Hídricos dio a conocer los resultados del análisis realizado por la Provincia para determinar el impacto en la cuenca salteña del incidente ambiental ocurrido en Potosí el 23 de julio sobre el Río Pilcomayo. El primer estudio no mostró ninguna variación en los valores históricos que no inciden negativamente en la salud humana o del ganado.

Se debe tener en cuenta que la toma de la muestra se realizó el 9 de agosto pasado en el puente internacional que une Misión La Paz (Argentina) con Pozo Hondo (Paraguay) y fue analizada en el laboratorio Grupo Induser S.R.L. La fecha se determinó en función tiempo de traslado de la masa de agua hasta territorio salteño.

El informe señaló que los resultados obtenidos deben considerarse como un primer conjunto de datos que permitan evaluar a futuro el posible impacto del incidente ocurrido en Potosí y que se espera cotejar con la información obtenida a partir de los muestreos realizados por la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo.

Hasta que se conozcan los resultados, la comisión determinó mantener las medidas preventivas que se tomaron en agosto en adhesión a lo dispuesto por la Secretaría de Articulación Federal de Seguridad de Nación para tener mayor certeza una vez que estén los resultados de la totalidad de los estudios realizados. Las mismas son: no consumir agua, no realizar pesca, no consumir peces y no bañarse en el río.