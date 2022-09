Advierten sobre "autorobos" en Salta: "Hay gente que no respeta la denuncia"

Durante el programa Informate en la Noche, producido por InformateSalta, transmitido por la pantalla de MultivisiónFederal, los periodistas; Rebeca Aldunate y José Zambrano, entrevistaron al fiscal penal Daniel Escalante quien fue consultado sobre diversas cuestiones referidas al funcionamiento de la justicia.

Ante la pregunta respecto a la importancia de las denuncias en el accionar jurídico, el especialista respondió: "Es importantísimo, a partir de ahí nosotros activamos la investigación. Existen muchos recursos dentro de la fiscalía y desde la policía. Mientras más temprano nos avisen, muchas más probabilidades de éxito existen".

"Siempre digo que el escenario nos habla o nos dice a partir de algún dato que hayan dejado", continuó más adelante antes de explicar sobre uno de los delitos más comunes en los últimos tiempos, las estafas.

"Ha habido casos no únicamente de personas que están en el ámbito privado, si no en el ámbito publico", comentó sobre el tema para luego recomendar: No aceptar invitaciones desconocidas y tener precaución en el acceso a sitios, además de "que la gente sea un poquito desconfiada en las redes tecnológicas".

Retomando el punto inicial de su labor como fiscal penal, Escalante aseguró que "a partir de una denuncia se activa todo un proceso", pero advirtió que "estamos viendo que muchas denuncias las realizan las mismas personas que actuaron". "Vemos muchos casos de autorobo", puntualizó.

"Siempre la denuncia la tomamos como verdadera, pero hay un pequeño porcentaje que la usa para escudarse. Hay gente que lamentablemente no respeta la denuncia", finalizó.