La Cámara de Diputados reconoció la trayectoria del Dr. Antonio Salgado

En el inicio de la sesión de la Cámara de Diputados, el cuerpo reconoció el trabajo del médico pediatra e infectólogo, Antonio Salgado.

El reconocimiento fue realizado por el diputado Omar Exeni quien destacó la trayectoria del profesional como así también el compromiso y amor que tiene por los más chicos a quienes cuida y compromete día a día.

“Hace medicina desde el corazón”

Por su parte, el diputado Bernardo Biella, aseguró: “es un médico que siempre está comprometido como los que ya no encuentra, es un placer y honor que se reconozca a la persona”. “Fue médico de mis hijos, de esos que iban a las casas y se quedaban hasta que se bajaba la fiebre y estaba al lado de tus hijos” agregó.

“Siempre tuvo un espíritu solidario. Quiero destacar el trabajo que realizó en la época del COVID, porque se puso al frente y había que poner la cara en un momento tan difícil. Me llena de orgullo que lo reconozcamos no solamente desde la Cámara sino también por todos sus pares” aseguró el diputado Jorge Restom. “Hace medicina desde el corazón” destacó.

El reconocimiento contó con la lectura de una carta enviada por el gobernador Gustavo Sáenz, quien se encuentra fuera de la provincia. “Su calidez y cercanía hacen que sus pacientes lo valoren como un amigo generoso y solidario” aseguró el mandatario en la misiva leída en el recinto.

El médico tras el recibir el reconocimiento aseguró que “el único mérito que uno tiene es haber ejercito la medicina con responsabilidad”, y así encaró su proyecto profesional. Además, agradeció a los legisladores por las expresiones en el recinto.

"Con mis colegas vimos la muerte muy de cerca y convivimos con ella"

Seguidamente, emocionado y al borde de las lágrimas, recordó lo hecho durante la pandemia. “Quiero aprovechar para agradecer la generosidad de todos. Cuando comenzó la pandemia sabíamos que cuando volviésemos íbamos a regresar a un mundo distinto. Con mis colegas vimos la muerte muy de cerca y convivimos con ella” afirmó y le pidió a los salteños no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado respetando la vida por sobre todo.