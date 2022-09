Flavio Mendoza contó que tuvo encuentros con cuatro futbolistas: “No quiero decir quién era el de River”

domingo en Almorzando con Juana (eltrece) llevó a que el fútbol se convirtiera en un tema de conversación en la mesaza. Lo que ninguno de los comensales se vio venir es que la charla derivara en una infidencia de Flavio Mendoza, que aseguró haber tenido encuentros íntimos con cuatro futbolistas.

La revelación surgió después de que el exjugador hiciera un análisis sobre las presiones a las que son expuestos aquellos jóvenes que sueñan triunfar en un club. Aprovechando que se estaba hablando sobre el deporte favorito de los argentinos, Juana Viale le preguntó a Guadalupe Vázquez, otra de las invitadas, si había salido con un jugador. “Una vez, pero no voy a decir el nombre”, contestó la periodista.

Al escuchar esa respuesta, el creador de Stravaganza interrumpió y contó su propia experiencia: “Yo también salí con futbolistas, con cuatro. Nunca voy a dar los nombres, los voy a llevar a la tumba. No quiero decir que era de River...”, dijo con suspicacia dada la presencia de Ponzio, ídolo Millonario.

“¿Salir, salir?”, le preguntó Juana al bailarín para comprender cómo fue el vínculo. Y él respondió: “No, tener un touch and go. ¡Ojalá hubiera salido! Lo nuestro fue en el campo...”.

Tras la, los invitados analizaron la homofobia en el mundo del fútbol. “Viste que en el fútbol está esa cosa machista... ¡Y sabés cuántos gay hay!”, indicó el coreógrafo. Y agregó: “Los compañeros de esa persona gay, lo cuidan. Yo sé que los cuidan, porque hay un entorno tan machista. Entonces, cuando en un equipo hay una persona gay lo cuidan por esa cosa del medio, que es terrible”.

Mendoza está en pareja hace casi dos años con Waldo Gómez, un joven entrerriano de 22 años con el que convive. Además, en su anterior visita a la mesaza, aseguró que esta relación le daba ganas de volver a ser padre.

“Esa era tu ex”: la corrección de Juana Viale a Benjamín Vicuña cuando la confundió con Pampita

La revelación de Flavio Mendoza no fue el único momento llamativo de la última emisión de Almorzando con Juana. La conductora tuvo un divertido ida y vuelta con Benjamín Vicuña después de que él la confundiera con Pampita, su expareja.

El cruce ocurrió cuando el productor teatral les propuso a ambos que formen parte de un espectáculo suyo. La oferta derivó en una situación inesperada que hizo que el ex de la China Suárez se ponga colorado.

¿Vos hiciste circo? ¿No te colgabas de las telas?”, le preguntó Vicuña a Viale tras la proposición del creador de Stravaganza. Al escucharlo, la nieta de Mirtha Legrand se sonrío y, como susurrándole, le respondió: “Esa era tu ex”.

La aclaración generó risas y, con cierta incomodidad, el actor comentó: “Ex, ex, ex”, en referencia a la madre de Bautista, Beltrán y Benicio. A pesar de que intentaron aclarar la confusión, no pudieron parar de reírse e, intentando desviar la conversación, el artista improvisó un spot con un producto que estaba sobre la mesa. “Bueno, vamos a comer”, dijo después para darle un cierre al tema. /TN