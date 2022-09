Buscan solucionar la situación de los contratados de la UNSA

Hasta la redacción de InformateSalta llegó una denuncia por parte del personal contratado de la Universidad Nacional de Salta en la que exponen su situación y afirman estar en "absoluta precariedad".

“Nuestro contrato terminó el 31 de agosto y hasta la fecha no se nos informó de nuestra continuidad de manera legal, solo de palabra. Desde el 21 de septiembre no se nos informa cuánto vamos a cobrar por nuestro trabajo, como así tampoco no salió ninguna resolución que dé garantía nuestra continuidad. Es decir, estamos trabajando totalmente en negro”, dice el mensaje.

“Mientras las autoridades ganan más de $ 500.000 al mes, a nosotros nos hacen hacer el trabajo de los de planta por $35.000 por seis horas diarias, lo que con descuento queda en $27.000”, continúa la denuncia.

Por todo lo expuesto, informaron que, de no haber una pronta respuesta, irán a la Justicia con el fin de que regularicen su situación.

Sobre el tema, desde nuestro medio, dialogamos con Daniel Hoyos, rector de la Universidad, quien explicó la situación.

“Todos los contratos son legales, y estamos aumentando los sueldos para llegar al salario mínimo, pero lo vamos haciendo de a poquito”, indicó y agregó que están también de a poco renovando los contratos y esperan que en unos días estén todos listos.

“Sabemos que tenemos que llegar por lo menos al salario mínimo y lo estamos haciendo, de a poco, pero lo vamos solucionando”, finalizó.