Wanda Nara: trascendió cómo será el nuevo proyecto que la une con sus dos ex, Mauro Icardi y Maxi López

Al igual que Pampita, Wanda Nara tendrá su reality para una plataforma de streaming. Según contó Guido Zaffora, en Es por ahí, la rubia mostrará su lujosa vida, la de sus hijos en Turquía y además participarán sus ex parejas: Maxi López y Mauro Icardi.

Mauro Icardi hizo un viaje relámpago al país, para participar del ciclo en el que trabaja Wanda: ¿Quién es la máscara? y al parecer para poner la firma al contrato para participar del programa exclusivo de la vida de su mujer.

“Telefe, Paramount, le ofreció a Wanda lo mismo que hizo Pampita: mostrar la historia de su vida”, contó el panelista, que reveló las condiciones que le impuso la cadena a Wanda.

“¿Qué le dijo Telefe? Que está perfecto que muestres la historia de su vida y demás, pero que esté Maxi y que esté Mauro”, sumó Guido.

“Uno ya está de acuerdo y dijo que sí. Maxi López dijo que sí, y Mauro Icardi, te digo que está en un 95 por ciento de que comparta este reality con Wanda”, afirmó Zaffora.

Wanda volverá el 13 de octubre a Turquía, el nuevo destino futbolístico de la familia. Según contó el panelista, la rubia alquiló una casa distinta a la de Icardi para vivir en la misma ciudad por sus hijas, Francesca e Isabella.

¿Era todo mentira? La verdad del viaje de Mauro Icardi y una aparición juntos en televisión que cambiaría la historia

En medio de la escandalosa separación de Mauro Icardi y Wanda Nara, se supo que el jugador vino a la Argentina para estar en una grabación de ¿Quién es la máscara? (Telefe), donde la rubia se desempeña como una de las investigadoras.

Yanina Latorre y Fernanda Iglesias, las panelistas de LAM (América TV), dieron los detalles. “Hace un ratito, leí en la revista Gente que Mauro Icardi vino a grabar La Máscara”, comentó Iglesias.

“Claro, yo estoy convencida de que vino a eso”, añadió Yanina. “Les arruinamos el pastel cuando nos enteramos que él estaba acá, vino dos días nomás”, indicó.

Sin embargo, esta hipótesis plantea que Icardi vino al país para convencer a la madre de sus hijas de no continuar con los papeles de divorcio. Así fue explicado por Guido Záffora, en Es por Ahí: “Rosenfeld llega más tarde. Ella es la que intenta persuadir a Icardi con que no era el lugar, no era el momento y era temprano a la mañana, para que revea la situación. Es ahí cuando Wanda decide irse a su casa de Santa Bárbara”. /PrimiciasYa