Barbie Muriel, la amante de Jorge Rojas, contó su verdad: "Todos sabían que teníamos una relación abierta"

Este lunes, en el programa "Intrusos", que conduce por América, Barbie Muriel rompió el silencio sobre su relación con Jorge Rojas tras su publicación en Instagram, donde se refirió al fallecimiento de su hija.

"¿Qué te llevó a hacer esta denuncia el viernes?", le preguntó la presentadora. "El viernes fue un día muy especial para nosotros porque fue el día de la transición de nuestro bebé y era el aniversario de eso. Estaba comunicado y hablado con él que eso iba a suceder", explicó la modelo.

"Vamos a tratar de hacer una especie de ritual de despedida en conmemoración a la fecha porque no pudimos hacerlo antes", continuó la mendocina.

"Cuando se lo dije a Jorge, me dijo que, si lo hacía, iba a ser muy doloroso y se iba a acabar y decidí hacerlo. El día anterior, nos reunimos las tres partes: Valeria (la mujer), Jorge y yo", detalló Muriel.

Barbie Muriel contó cómo fue su historia de amor con Jorge Rojas

Barbie Muriel contó cómo fue su historia de amor con Jorge Rojas

Allí, la modelo explicó que mantuvo una relación con el ex Nochero y perdieron un bebé. "Hace más de 20 años fue", declaró.

"Lo conocí cuando tenía 14 y la relación empezó a mis 17", recordó la influencer. En ese momento, le comunicaron a Muriel que, desde el entorno de Rojas, afirman que él no estaba enterado de su embarazo y menos de que había perdido al bebé.

"Nosotros lo perdimos en 2018. Estuve en un proceso de presión, donde él me acompañó y nosotros mantuvimos nuestra relación hasta el jueves pasado", afirmó la influencer.

"¿Cómo definís la relación que tenías con Jorge?", le preguntó Pablo Layus.

"Desde hace muchos años, yo tengo con él un amor incondicional. No tengo la condición de: "Te quiero si estamos en este formato o necesito vivir con esta etiqueta". Nos veíamos seguido, viajabamos juntos", expresó la modelo.

A su vez, Guido Záffora le preguntó cómo soportó todo este tiempo que el músico haya estado con diversas mujeres y que haya tenido hijos con ellas.

"No he bancado esto desde ese lugar. Yo también he tenido una vida donde me he podido desarrollar profesionalmente, me fui a los Estados Unidos a hacer mi carrera, he tenido la oportunidad de crecer como persona y a mi no me da el tiempo de estar en la casa, lavar los platos, planchar la ropa y me servía esta relación", subrayó la mendocina.

"Era funcional a mis necesidades. No he estado sufriendo, no he estado soportando", aseguró la figura pública.

Barbie Muriel relató cómo fue el momento en el que le contó a Jorge Rojas que estaba embarazada

Barbie Muriel relató cómo fue el momento en el que le contó a Jorge Rojas que estaba embarazada

"Vine en 2018 a trabajar a Mendoza y concebimos al bebé ese verano. Tres meses y medio después, un 12 de abril, fui a emergencias, Jorge estaba en Chaco y ya estaba con Valeria", explicó la modelo.

"La verdad que yo no sabía que estaba embarazada porque no estaba en nuestros planes", recordó la influencer.

"Me hice una ecografía porque me sentía muy mal, no podía ni caminar. Tenía una hemorragia interna. Fue recibir la noticia más hermosa, pero a la vez la más triste", expresó la creadora de contenidos.

"Se lo comuniqué a él como a los 8 días porque estaba en Chaco y no tenía señal. Cuando volvió, yo ya había pasado por la cesárea, por el hecho más traumático de mi vida, hasta que pudimos reunirnos y me acompañó", declaró la mendocina.

A su vez, explicó que ahora expuso este tema debido a que no había hecho un duelo y que, simplemente, lo había hablado con su círculo interno, pero necesitaba cerrar este capítulo en su vida.

"Estuve un año en depresión y recién me empecé hacer cargo de que tengo que sanar", aseguró Muriel.