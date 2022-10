Denuncian que importante constructora estafó a un inversionista con 800.000 dólares

Un hombre denunció que una importante constructora lo estafó con al menos 800.000 dólares, redireccionó sus cheques y ahora le debe a un tendal de personas; se trata de la firma DEESSA SRL quien ya está siendo investigada por la justicia.

Federico Vanni, abogado de la víctima, contó en diálogo con InformateSalta que todo inició en el marco de la confianza porque los dueños de la empresa son familiares políticos del estafado. “Se trata de Mercedes Ibarra, alguien de su confianza, su exmarido figura como propietario de la empresa junto a otro importante hombre de negocios del sector de la construcción”.

“Mi cliente comenzó a invertir en la empresa a través de los distintos desarrollos inmobiliarios que administraba y, al momento de finalizar cobraría regalías, tal como estos negocios se desarrollan”.

Según hasta donde conoce, el hombre tomó participación en al menos dos proyectos llamados Buena Vid de Cafayate y Chapitel. “El resto eran inversiones futuras”.

Consultado sobre cómo se dieron cuenta de la estafa explicó que de un momento a otro “el impacto del dinero que realizaba comenzó a desaparecer; además tenían que darle el título de una de las propiedades que había adquirido, la de Cafayate y esto no pasó hasta la fecha”.

Detalló que las promesas de distintos proyectos de la misma empresa fueron cada vez más grandes, pero las excusas para imputar las mismas eran mayores. Más grave aún fue que otros contactos de la víctima al ver que el proyecto era muy potable también decidieron invertir, pero ahora ellos tampoco lograron recuperar su dinero.

Sobre la inversión explicó que “en un comienzo era en efectivo, tanto en pesos como dólares; luego a través de cheques. Algunos de esos cheques están rechazados (cheques de pago diferido). Pero para peor de colmos, Mercedes Ibarra entregó los cheques a terceras personas, quienes ahora le reclaman el pago de los mismos”.

Vanni detalló que su cliente no solamente perdió el dinero invertido sino que “se encuentra con una deuda gigantesca para levantar los cheques”. Añadiendo que de la suma estimada en la inversión “la totalidad no es suya ya que amigos y conocidos decidieron también sumarse en las inversiones. Él está desesperado no solo porque nadie de la empresa reconoce el aportado”.

“El caso ya está siendo analizado por la justicia y entiendo que no es la única denuncia en contra de esta empresa”, finalizó.