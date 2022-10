El fiscal Cazón negó las denuncias de coimas y tildó a su acusador de delirante

Fue hace unas horas que nuestro medio se hizo eco de la denuncia penal y pública que Wuisthon Díaz, un joven oriundo de Venezuela, realizó contra el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, acusándolo de privación ilegítima de la libertad, extorsión, utilización de la institución pública para perseguir y hostigar, asegurando igualmente que le pidió una coima de 3 millones de pesos.

Al respecto InformateSalta se comunicó con el fiscal Cazón quien negó rotundamente las acusaciones, las cuales las consideró lamentables y hasta delirantes, anticipando que ya realizó a denuncia correspondiente contra Díaz asegurando que deberá dar cuenta de sus manifestaciones.

“Lamentablemente es un personaje de Venezuela tristemente célebre porque se llevó una menor con intenciones de irse a su país, en menos de 5 días logramos que vuelva, apenas llegó al país quedó detenido”, comentó primeramente Cazón sobre quien lo acusó, agregando que también tienen otras dos causas, una hecha por la chica junto a su padre por haber mantenido relaciones siendo ella menor.

En cuanto a la tercera, dijo que llegó una investigación del procurador de Venezuela porque Díaz se atribuía una representación de una financiera de Venezuela por un monto de 50 millones de dólares, gestionando la construcción de una clínica de 8 pisos en Aguaray.

“Quiero analizar bien el tema de esta mentira, de esta canallada, es delirante decir cosas que no son, me llamó la atención que hable de dinero, toda una mendacidad, como no tiene dinero ni nada habla con los medios de cualquier barbaridad”, subrayó el fiscal.

Párrafo aparte, apuntó sobre todo a que Díaz se refirió a él sobre su apodo, “tigre”, el cual coloquialmente lo llaman en su entorno desde hace años, pero que el acusador “dice que me dicen tigre porque tengo la posibilidad concreta de matar… ¡una barbaridad, una cosa delirante!”, aseveró Cazón.

Por último anticipó que ya procedió con la denuncia en la Justicia. “Por supuesto que voy a proceder, ya hice la denuncia, sorprende que uno tenga que hablar de gente que está imputada en delitos, se tendrá que hacer cargo de lo que dijo”, concluyó su descargo ante nuestro medio.