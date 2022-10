IFE 5 ANSES: cómo inscribirse, quiénes cobran y qué datos hay que actualizar

Destinado a los sectores vulnerables y llegando a más de 2 millones de personas, el nuevo bono de refuerzo o Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $50.000 fue anunciado y confirmado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

A pesar de que aún no se conozcan los pormenores finales, estiman que el Gobierno divida el monto en tres pagos de $16.500 para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Estos recursos salen de los ingresos aportados por el dólar soja.

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunirá esta semana con su par de la cartera de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, para definir cómo se llevará a cabo la medida.

Quiénes cobran el IFE 5

Trabajar informalmente.

No ser parte del Potenciar Trabajo.

No ser titular de la Asignación Universal por Hijo.

No cobrar Tarjeta Alimentar.

No cobrar la prestación por Desempleo.

Este beneficio entra en vigencia a partir del corriente mes. Aunque aún no está disponible, se espera que el método de inscripción sea igual o similar a los anteriores bonos otorgados por la ANSES, el organismo que conduce Fernanda Raverta.

Cómo actualizar datos para cobrar el IFE 5

Se puede consultar la información personal a través de Mi ANSES, con el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social. Si no tenemos la clave, habrá que gestionar una desde Clave User en la página del organismo (anses.gob.ar)

Los datos que se necesiten modificar se pueden hacer mediante la aplicación, o bien, llamando por teléfono al 130, de 8 a 20 horas. Es importante que todo esté actualizado y para ello vamos a necesitar los siguientes documentos.



Acreditación de hijas y/o hijos

Partida de nacimiento con la información del menor y los padres.

DNI del hijo y de los padres.

En el caso de un hijo adoptado: testimonio o copia de la sentencia de adopción, DNI del hijo y de los padres adoptantes.

Matrimonio

Acta, Partida o Certificado de Matrimonio.

DNI de las/los cónyuges

Divorcio vincular o separación personal

Testimonio o copia de la Sentencia de Divorcio o Separación Personal.

Documento Nacional de Identidad.

Separación de hecho

Declaración Jurada o Información Sumaria Judicial o Administrativa.

Documento Nacional de Identidad.

Acreditación de convivencia y convivencia previsional

Convivencia

Sentencia o resolución judicial (sentencia judicial, información sumaria judicial) o una constancia de registro civil o juez de paz (declaración jurada, acta de convivencia, unión civil, unión convivencial) o concurrir a la ANSES con dos testigos para completar el formulario PS.1.45 Información Sumaria de Convivencia.

Menores a cargo por la AUH

DNI del menor y del familiar que lo tenga a cargo.

Información sumaria judicial o informe emitido por el Ministerio de Desarrollo Social donde conste:

La relación de consanguinidad entre ambos

La convivencia con el menor o mayor discapacitado que se encuentra a su cargo, indicando que no existe guardador, tutor o curador designado judicialmente

La fecha de inicio de la relación