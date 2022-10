L-Gante confirmó su romance con Wanda Nara en el programa de Mirtha

Tras varias semanas de rumores alimentados por mensajes compartidos, cenas y encuentros furtivos, finalmente el cantante L-Gante confirmó su romance con Wanda Nara.

La noticia será primicia del programa La noche de Mirtha Legrand que saldrá este sábado en el horario de la cena por El Trece.

El programa fue grabado y la bomba mediática la reveló Pepe Ochoa, host digital de la “mesaza”, después de haber presenciado la grabación del programa que conduce Mirtha Legrand todos los sábados a las 21.30.

En uno de los videos que publicó en sus redes, Ochoa aseguró: “Bueno, terminamos de grabar el programa de Juana Viale y el de Mirtha Legrand, y les recomiendo no perderse el programa de mañana a la noche porque L-Gante confirma su relación con Wanda Nara”.

Y completa: “Y además me contó a mí que después de la grabación la iba a ir a buscar porque ella terminaba el ciclo de su programa (¿Quién es la máscara?). Así que prendete a la Chiqui, prendete a eltrece porque mañana el cantante cuenta todo”, dijo el influencer.

El viernes además se supo que L-Gante llegó a las grabaciones del programa de Mirtha Legrand a bordo de una camioneta de lujo que le pertenece a Wanda Nara. Rápidamente, periodistas de Intrusos, catalogaron la acción como un mensaje en código para Mauro Icardi.



L-Gante confirmó su romance con Wanda Nara pero sigue el escándalo por su separación de Tamara Báez

El cantante y su expareja Tamara Báez vienen protagonizando una serie de escándalos públicos tras su separación.

El miércoles, con lágrimas en los ojos, Báez mostró a través de sus historias de Instagram que alguien ingresó a su casa y se llevó algunas de sus prendas de vestir, zapatillas, el auto y unas motos.

“Tengo mucha bronca y están siendo injustos conmigo. La vengo pasando mal hace mucho tiempo y ahora que me hagan pasar esto, no da. Estoy sola. Me siento sola. No entiendo porque podes ser tan mala persona”, había dicho la mamá de Jamaica, apuntando contra su expareja, L-Gante.

Intrusos se comunicó con el abogado de la joven, Juan Pablo Merlo, quien confirmó que fue el cantante de cumbia quien ingresó a la propiedad de su cliente y además, aseguró que lo hizo en compañía de Wanda Nara. “Anoche ingresaron acá al lugar. Está en el registro de la seguridad”, informó el abogado. /La Voz