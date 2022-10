¡Un peligro! Conductora chocó un colectivo por detrás mientras bajaban pasajeros

A pocas horas de conocido el violento accidente entre un colectivo con pasajeros y un camión en avenida Tavella, donde resultaron pasajeros lesionados, durante la mañana de este martes se registró un fuerte siniestro entre una camioneta y un colectivo que se había detenido en una parada de avenida Jujuy al 180.

Según relató el mismo chofer de la unidad de pasajeros de SAETA, a través de Multivisión, "estaba descendiendo los pasajeros cuando se fija por el retrovisor trasero venir la camioneta a gran velocidad". "Por suerte se había bajado la señora. Siento el impacto, fue tan fuerte que la camioneta lo corrió al colectivo, fue daño material, una mujer lloraba por el susto y algunos golpes".

En tanto la conductora de la camioneta que se identificó como Julieta dijo "Estoy bien, venía solita. Es que me distraje, me entró una angustia y no sé que me pasó. No tuve tiempo. Fui a dejar mi hija al colegio y me estaba volviendo mercadería para mi negocio, no me pasó nada ni a la gente tampoco".