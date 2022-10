Para Guerra, el pedido de juicio político es “barro” y buscará la reelección

Luego que concejales de Colonia Santa Rosa pidieran juicio político contra el intendente aduciendo que no respondió a la fecha cerca de 20 pedidos de informes, el propio jefe comunal, Jorge Guerra, en diálogo con InformateSalta, aseguró que “está todo presentado” y acusó a los ediles de generar “barro político”.

En ese marco, aclaró que el municipio cumplió con los correspondientes controles realizados por Auditoría de la Provincia. “Si la provincia ya quedó con la Auditoría al día no hay ningún problema, mi jefe máximo es el gobierno de la provincia y estamos al orden del día”, expresó.

Guerra apuntó contra los ediles, a quienes acusó de “no hacer absolutamente nada por la comunidad”. “Aquí no hay mentiritas políticas ni nada por el estilo, vamos directamente a lo que es, buscan el barro político”, comentó.

Al ser consultado sobre la decisión de no pagar los sueldos a los ediles hasta que le aprueben el aumento de la Unidad Tributaria, indicó que hace 6 años que no hay modificaciones en la parte tributaria. “Imaginate se pagan haberes de 200 pesos, lo que vale una gaseosa”, dijo.

En números, señaló que la unidad tributaria debería tener el costo del litro de nafta súper, valuado en $140 pero los ediles lo bajaron a $75. “Ya es capricho político, no podés gobernar con dos mangos, yo pago 19 millones de pesos en sueldos mensuales, y no me queda absolutamente nada para hacer obras, o acciones”

Lejos de dimitir en su cargo, aclaró que buscará la reelección. “Es la segunda elección que tengo, voy a ir por la tercera ahora. Yo no gano nada porque soy jubilado, pero tengo vocación de servicio, soy un servidor de la comunidad”, finalizó.