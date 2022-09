Llevan a juicio político al intendente de Colonia Santa Rosa

Mediante una resolución, el Concejo Deliberante de Colonia Santa Rosa inició el juicio político al intendente Jorge Guerra, considerando que se agotaron todas las instancias de diálogo, afirmando que incumplió con los deberes de funcionarios públicos, como así ante el malestar que los vecinos tendrían ante su gestión.

Así lo señaló a InformateSalta el presidente del Concejo, Facundo Domínguez, quien contó que el lunes en sesión ordinaria los 7 ediles que conforman el cuerpo firmaron la resolución del juicio político. “Estamos sesionando desde marzo y no respondió ningún pedido de informe, de ingresos, de egresos, transparencia… ya le dimos todas las posibilidades, tiempos y no respondió”, aseveró.

Domínguez dijo que esta acción es lo último a lo que querían llegar pero vieron que se agotaron todas las instancias “legales y racionales”, más viendo que no tuvieron ninguna respuesta ante sus requerimientos. “No hay respuesta de nada y eso es lo grave, no nos queda alternativa, la misma comunidad nos exige a nosotros que actuemos de alguna forma”, precisó.

En este punto contó que los santarroseños están todos muy molestos ante la gestión municipal. “Para las fiestas patronales se reasfaltó las calles del desfile, pero a 20 metros, los vecinos están caminando sobre sus propios líquidos cloacales, esas cosas generan molestias, hay cosas importantes que se podrían estar haciendo y no se hacen”, lamentó el edil.

“El martes estuvimos con el ministro de Gobierno y le dejamos la resolución, también con el presidente de la Cámara de Diputados”

Otra cuestión que Domínguez sumó fue que los ediles siguen sin cobrar sus sueldos, van 2 meses sin percibir sus sueldos, que cotizó a $22.500 mensuales, peor que ya van camino al tercer mes sin tener la paga. “Le damos 10 días para la presentación de pruebas (a Guerra), 20 más para el alegato y después 20 días para que el Concejo se expida, seguramente lo hará en menos tiempo”, concluyó sobre los plazos del proceso que iniciaron.