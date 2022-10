Julio Moreno sobre la cantidad de tipos de dólares: “Son devaluaciones encubiertas”

En Argentina hay más de 15 tipos de dólares para diferentes actividades económicas. Al respecto se refirió el contador Julio Moreno, en el programa Sin Vueltas, producido por InformateSalta.

“Son devaluaciones encubiertas” aseguró Moreno, asegurando que “es una locura” que se exista un dólar oficial a 150 pesos, mientras que otros tienen un valor de $220 a $280. A su vez señaló que no es verdad que no hay dólares, sino que hay muchos que los tienen fuera del país. “El peso nuestro no tiene ningún tipo de valor”, destacó.

Por otro lado, Moreno cuestionó que no haya “reglas claras, estabilidad” en la economía del país, ni la existencia de “un plan económico, ni cual será la política monetaria, de exportaciones”, etc.

Consultado por la estimación inflacionaria para el 2023, la cual desde Nación anticipan será del 60%, el economista y político perteneciente al partido Ahora Patria, señaló que ese porcentaje “es mentiroso” y que únicamente le sirve al Gobierno para negociar paritarias y las pautas con el FMI. “Tendremos más inflación”, anticipó.

Finalmente, de cara a las elecciones provinciales que serían en abril próximo, lamentó que la clase política no “se ponga de acuerdo sin importa el signo político” a fin de definir políticas de estado y prime más “el interés personal que colectivo, todos quieren ser protagonistas, quieren ser y no hacer”.