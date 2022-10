Urtubey: "Voy a trabajar para que tengamos una opción diferente al Kirchnerismo y el Macrismo"

El ex gobernador de Juan Manuel Urtubey habló sobre el panorama político de cara a las elecciones del 2023, no descartó la posibilidad de participar como candidato y criticó que se hayan eliminado las PASO.

“Lamentablemente el Kirchnerismo y el Macrismo se comportan como dos caras de la misma moneda, tienen la misma lógica de funcionamiento, para ellos la confrontación y la pelea es lo que manda, eso a ellos les sirve pero a Argentina le hace mucho daño”, manifestó.

El ex mandatario sostuvo que está trabajando para generar las condiciones para que los argentinos podamos tener una opción diferente a estas dos que nos plantean. "Si eso me lleva después a ser protagonista de las elecciones, sería una consecuencia, no es lo que hoy me mueve. Hoy quiero construir una opción electoral en Argentina para quienes creen que el país puede salir adelante sin la pelea, sin la confrontación”.

Sobre su rol actual en la política, Urtubey explicó en El 10 TV: “Lo que hago es ayudar al gobernador en todo lo puedo y en lo que me pide, también hablo con los dirigentes que están lejos del gobernador, tratado de aunar posiciones por el bien dela provincia”.

Respecto a la suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el dirigente político dijo que no le pareció una buena medida, “me parece que frente a la crisis que vive argentina, necesitamos más participación, no menos. Hay una fuerte crisis de confianza, la pregunta es cómo recuperar confianza si la gente no participa”.