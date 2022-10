Expectativa e incertidumbre por el "Ahora 30" en Salta: "No hay nada certero aún"

Ayer, el ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó un programa de financiación en hasta 30 cuotas y a la mitad de las tasas de interés comerciales vigentes, para la compra de televisores, acondicionadores de aire y una “amplia gama” de modelos de teléfonos celulares.

Lo cierto es que, desde el sector, un día después del anuncio, hay mucha incertidumbre sobre cómo será realmente el funcionamiento del mismo, las tazas, quiénes participarán y otras dudas.

Según pudo saber InformateSalta, en nuestra provincia, al igual que en muchas otras, no está claro en panorama. “No tenemos mucha información, hoy hay una reunión con Matias Tombolini (secretario de Comercio de Nación ) desde la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y ahí se conocerán detalles”, dijeron desde la Cámara de Comercio de Salta.

“Aparentemente saldría para las grandes cadenas. Hay muchos rumores e incertidumbre. La información que hay es que la tasa sería muy buena, mejor que el “Ahora 12”, pero que pondrían las fábricas una parte y los retailers la otra, y no sabemos si las pymes quedan afuera”, añadieron.

Para finalizar dijeron que no está muy claro, ya que el Gobierno salió a anunciarlo como una medida pero todavía no está todo escrito. "Hasta que no este publicado en el boletín oficial no hay nada certero", concluyeron.

En tanto, según un relevamiento realizado por InformateSalta en los negocios céntricos, la decisión de sumarse o no al plan dependería de cada comercio, y, en el caso de celulares, solo se aplicaría a aquellos fabricados en el país. Hasta el momento no hay fecha, pero si muchas expectativas y consultas.