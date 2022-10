Sáenz pidió implementar tarifa unificada del transporte en todo el país

El gobernador Gustavo Sáenz habló en medio del conflicto y la incertidumbre del trasporte público en Salta y señaló que es un planteo que vienen haciendo desde se integró la Mesa del Norte Grande junto a otros gobernadores.

Mencionó que la distribución de los subsidios en el país es injusta y desigual. “Les planteé que me dieron una explicación de por qué una persona que vive en Buenos Aires pague $23 y en el resto de país, más del doble. La verdad es que no existe explicación”, aseveró y destacó que pidieron implementar una tarifa unificada en todo el país para que se pague lo mismo de norte a sur.

“Es una discusión que tenemos que darla en el Congreso. Siempre somos menos los representantes que tenemos en la Cámara, pero si logramos unificar esto, vamos a lograrlo. Después los de la UTA se sienta a nivel nacional, acuerdan una suma salarial con los choferes del AMBA, pero también están los subsidiados”, analizó.

En este punto hizo hincapié en la necesidad de corregir las asimetrías que existen desde que se creó el subsidio al transporte. “¿Por qué un chofer del AMBA gana más que uno de Santiago o Salta y que hace el mismo trabajo?, nosotros no tenemos la posibilidad de que nos subsidien”, agregó por Aries.

Informó que se logró ayer que se incorpore en el presupuesto una suma mayor a la que tenían, que era de $46 mil millones, a $85 mil millones, así como la conformación de un Consejo Federal de Transporte “para que se equipare en todas las provincias este tema”.

"En el NOA y NEA no tenemos medios alternativos a los colectivos como tiene el AMBA. Esto no es una pelea ni una lucha contra los porteños, ni colectiveros de Buenos Aires, acá el problema es con la política nacional y centralista que se olvidan que en el interior tenemos problemas", sostuvo.

Por otra parte, no descartó modificaciones en la implementación del boleto gratuito, tanto estudiantil como para jubilados. “Hay gente que está en condiciones de pagar el colectivo y gente que no. Lo cierto es que el que usa el transporte masivo de pasajeros en las provincias del interior realmente es gente carente de recuerdos o que le cuesta llegar a fin de mes. No sucede lo mismo en el AMBA, quienes podrían pagar mucho mejor el boleto”, remarcó.

Sobre esto, consideró que la gratuidad debe ser “para aquellos que no pueden pagar”. “Está bueno que el Estado ayude, siempre y cuando esa gratuidad no sea en exceso”, cerró.