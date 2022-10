Embarcación: A metros del colegio asaltaron alumnos y apuñalaron a un director

A metros de la escuela de Embarcación asaltaron a tres alumnos y agredieron a un profesor, el vicedierector fue apuñalado de acuerdo a lo informado por MultivisiónFederal. Las familias piden seguridad en el lugar y temen por los más chicos que buscan estudiar.

“Yo estaba yendo al taller y me asaltaron dos malandras. Los tipos me aparecen y me dicen, ‘dame la hora’, ‘no tengo’ les digo. Me saca el cuchillo y me saca la campera del hombro”, comentó uno de los estudiantes que luego explicó que le pusieron el arma en el cuello.

“Estoy asustado, quede un poco traumado y no sé si saldré de este problema. Espero recuperarme pronto porque es difícil”, continuó diciendo.

Antes de robarle a él, asaltaron a otros chicos a los cuales les sacaron las mochilas y las zapatillas. “Siempre se juntan todas las mañanas, ahora aparecieron estos dos que estaban drogados. Me fui rápido corriendo al establecimiento a decirles que me asaltaron”, en ese momento los profesores salieron corriendo a defender a sus alumnos y los delincuentes apuñalaron al vicedirector.

“Tomaron la denuncia y les pedí que manden un oficial al ingreso de los chicos, me dicen que no tienen personal, que no tienen móvil, no tienen para trabajar, solamente dan algunas vueltas”, sentenció la madre del estudiante.