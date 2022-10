Aumentan las estafas virtuales en el norte de la provincia

Las estafas virtuales no parecen tener fin y los delincuentes cada vez encuentran nuevas formas de atraer a sus víctimas. En diálogo con MultivisiónFederal, Marcelo Sánechez, un ciudadano de Joaquín V. González contó como le robaron los datos y buscaron quitarle dinero a sus contacto telefónicos.

"Mis datos los sacan de que yo publicaba un auto para la venta", comenzó diciendo para luego ampliar: "La primera comunicación que tengo es de Salta, un hombre que estaba en Tartagal aparentemente me dice que estaba interesado en el auto y me pedía un número de guía que me iban a pasar a mi para buscarlo al auto".

"Ahí empieza la estafa por whatsapp, me hackearon. No se como pueden dar de baja la línea mía sin tener el DNI, ese era mi reclamo. Me decían que le había dado de baja por robo", dijo más tarde.

En un par de minutos, el hombre perdió acceso a su línea telefónica mientras los malhechores ya se comunicaban con sus contactos.

"A un compañero mío le piden $3000, el estaba por transferir pero le parece raro que el CBU este a nombre de un Carlos Teseira. El viene a mi casa junto a otra persona. Cuando les dicen que estaban denunciados se comienzan a manejar con un número de Buenos Aires, después otro de Tucumán. Alrededor de 30 personas les pidieron dinero", sentenció.

La denuncia fue realizada, y se espera que la justicia de con estas personas que buscaban estafar a distintas personas.