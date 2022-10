El Albo sondea a “Tincho“ Esparza ya que todavía no firmó en el Antoniano

El Santo con la participación oficial culminada al salir onceavo en el Federal A, empieza a planificar y concentrarse en lo que será la temporada 2023 y lo primero que puso en marcha es asegurar la continuidad de Pablo Martel como técnico y ahora es el turno de renovar los contratos de jugadores que ya estaban en el plantel en esta temporada.

Los jugadores que en principio el técnico Martel pidió que continúen el próximo año son el defensor Walter Juárez, los mediocampistas Matías Sproat, Matías Pato, Martín Esparza, los delanteros Hernán Vargas y Julio Cesar Cáceres por lo que la sub comisión de fútbol empezó contactarse con ellos para arreglar su continuidad.

En el caso de Martin Esparza, quien fue uno de los jugadores más destacables del torneo con la banda azul, en las últimas horas desde el club de la calle Vicente López se contactaron con su entorno para saber cuáles eran sus prestaciones y saber cómo seguirá su futuro ya que todavía no estampo la firma con el Santo.

El equipo de InformateSalta dialogó con el jugador para saber que va hacer en el futuro y se se cruzará de vereda o no: “Estoy tratando de cerrar esta semana, como máximo ya la semana que viene para seguir jugando en Juventud porque me quiero quedar en el club” y después habló sobre el sondeo que tuvo desde el Albo “Solo se acercaron a preguntar mi situación porque se enteraron que todavía no arreglé con Juventud, pero solamente fue un acercamiento”.