Atentado a Cristina Kirchner: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”

En la causa por el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Kirchner, un testigo declaró que escuchó al diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman haber dicho dos días antes del atentado en una conversación en un bar que "cuando la maten yo voy a estar en la Costa".

El dato se cruza con que dos semanas antes del atentado el mismo Milman especuló con un "falso ataque". “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores”. Este texto forma parte de un proyecto que presentó el diputado Milman, ex número dos de Patricia Bullrich, el 18 de agosto pasado, dos semanas antes del atentado contra CFK.

Según confirmaron a El Destape fuentes con acceso a la causa, un testigo, que se denominará X y que desempeña tareas en la Cámara de Diputados de la Nación, se presentó el 23 de septiembre ante el juzgado de María Eugenia Capuchetti. El declarante afirmó que el martes 30 de agosto, dos días antes del intento de magnicidio, estuvo con otra persona en el bar "Casablanca", ubicado en Rivadavia 1901, frente al edificio del Congreso. En ese contexto, vio a Milman junto a dos mujeres.

X declaró que escuchó en la conversación, en la que notó al ex secretario de Seguridad "especialmente eufórico", y en la que dijo "cuando la maten yo voy a estar en la Costa". Al otro día, sucedió el intento de magnicidio de la Vicepresidenta. A las 22.36, el testigo le mandó un mensaje a la persona para el que trabaja en el Congreso: "Al lado mío estaba Milman con dos pibas y graciosamente decía cuando la maten yo voy a estar en La Costa.Y se mataban de risa". Y sigue: "Están las cámaras que no me dejan mentir. HDMP (Sic.) lo escuché. Creeme que estoy temblando".

El 23 de septiembre, X declaró en el marco de la causa. A raíz de esto, se solicitaron las cámaras de seguridad de la zona del bar. Las imágenes mostraron a Milman bajando de un vehículo a las 15.23, en la intersección de Rivadavia y Riobamba, junto a una mujer de saco amarillo. A las 16.38, se registró a Milman saliendo del bar con la misma mujer y otra más. Fuentes con acceso a la causa, también señalaron que las cámaras registraron a X en el lugar y a la hora de los hechos.

En vista de esta denuncia, la justicia citó a las dos mujeres, que trabajan como asistentes de Milman. Una de ellas, indicó que "a Casablanca no voy nunca", añadiendo que "he ido alguna vez pero el 30/08/22 no he ido a ese lugar". A su vez, negó haber escuchado al diputado decir "cuando la maten yo voy a estar en la Costa". Sin embargo, agregó: "Solo habló de un viaje a la costa, concretamente a Pinamar. Ese viaje lo hizo al día siguiente y volvió el otro día a la mañana".

Luego, la misma testigo reconoció que fue a Casablanca, que se sentaron "en una mesa de cuatro" y que el diputado y la otra mujer estaban sentados uno enfrente de la otra. Élla se sentó al lado de su compañera. "Quiero aclarar ahora que recuerdo que el viaje a Pinamar, Gerardo hizo ese viaje el mismo dia de la reunión y volvió el día siguiente a la noche también", indicó la primera testigo. Luego, reconoció que los tres se fueron al despacho del diputado.

El fiscal Carlos Rívolo y la jueza Capuchetti deberán decidir ahora los pasos a seguir.