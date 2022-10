Trabajadoras sexuales: “No somos víctimas, trabajamos porque necesitamos”

Durante los últimos meses se llevaron adelante diversos allanamientos en la popularmente conocida como “zona roja”, ubicada en Villa San Antonio, en Salta Capital, por denuncias de trata de personas.

Sin embargo, un grupo de alrededor de veinte mujeres manifestó que la situación es otra. En un informe realizado por Super Sordo y Modo Juana, colegas salteños, estas mujeres relatan y aseguran que no son víctimas de trata y que se las confunde y persigue por ser trabajadoras sexuales.

Con la cara tapada por pañuelos, barbijos o anteojos, debido al “prejuicio” que aseguran sufrir, hablaron ante las cámaras. “No somos víctimas, no tenemos trata. Aquí no hay trata, no hay menores, no hay nada. Trabajamos porque necesitamos. Me dan miedo que me condenen de algo que no tengo nada que ver”, dijeron.

“Me llamo Daniela, nunca fui víctima de nada y tampoco lo vi porque si no lo hubiera denunciado”, sostuvo otra mujer y dijo estar en contra de la explotación sexual y de la trata.

Entre llanto, otra mujer contó que les quitaron a sus hijos por ser prostituta y están al cuidado de su mamá. “Cuando digo que no soy víctima, me dicen que denuncie para que me puedan ayudar, pero no hay nadie a quien denunciar”, agregó otra.

Afirman que se confunde trata con trabajo sexual, mientras en la trata hay redes mafias y crimen organizado, ellas son un grupo de mujeres que buscan un lugar en común para no prostituirse en las calles y cuidarse entre ellas.

En la oportunidad contaron que el riesgo de trabajar en la calle es muchísimo ya que sufren mucha violencia y hasta ponen en riesgo su vida. “Si estamos en un lugar no nos pueden obligar a hacer cosas que no acordamos, pegamos el grito y la otra ya está encima”, aseguró una de ellas.

“A mi me llevaron en el 2019 como explotadora porque decían que me pasaba más tiempo afuera que las otras chicas, pero no entienden que yo ya soy vieja y me lleva más tiempo hacer lo que las chicas jóvenes hacen en un rato”, contó Daniela que aseguró que en el último allanamiento fue asistida como “víctima”.

Sobre el tema, el fiscal federal Eduardo Villaba, sostuvo que “el artículo 5 de la ley de trata contempla específicamente de la víctima de trata que a su vez explota, y contempla como excusa absolutoria que no sería punible, pero tenemos plazo para la investigación hasta el 7 de diciembre”.

“No persigo a las trabajadoras sexuales, jamás lo voy a hacer, si a las personas que lucran con ellas y las convierten en mercancía, eso quedó demostrado cuando ninguna fue presa”, aseguró el fiscal.