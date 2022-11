Embarazada de mellizas, se habría practicado aborto ilegal y enterró los cuerpos

Una mujer que cursaba un embarazo de mellizas se habría practicado un “aborto ilegal” y luego enterró los cuerpos de las dos bebés en el patio de una vivienda cercana a su domicilio de la localidad de Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe.

La fiscal Gabriela Lescano, entregó este lunes detalles sobre el descubrimiento efectuado la noche anterior en una vivienda de la calle Bolívar al 900.

“Este es un tema muy sensible desde todos los lugares, así que hay que tener una extrema cautela al hablar del caso, sobre todo en esta instancia cuando todavía se está investigando lo ocurrido”, manifestó Lescano en diálogo con Intermedios Radio.

En ese sentido, insistió: “Es un caso sensible, difícil y no común. Si bien hay muchas progenitoras que dan a luz o abortan a su domicilio, no es común, porque gracias a esta ley asisten generalmente a los lugares de salud”. La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hace referencia al derecho al aborto con la solicitud como único requisito hasta la semana catorce (14), inclusive, de gestación.

Al mismo tiempo, Lescano aseguró que la fiscalía “tiene las evidencias suficientes para decir que se trató de un aborto ilegal”, porque se realizó con posterioridad a ese período, y señaló que será vital determinar “si los cuerpos respiraron o no al momento de nacer”. “Eso define mucho en el tema del delito de homicidio o no”, aclaró.

La fiscal también puso especial énfasis en sostener que “el tema no es la posición de uno a favor o en contra del aborto, sino en el respeto de la nueva ley, en qué tiempo se hace (la interrupción del embarazo)”. Según un medio local, la mujer cursaba un embarazo de siete meses.

Junto a personal de Bomberos y de la Comisaría 2°, la Justicia realizó allanamientos que se extendieron hasta la madrugada del lunes, y ante la consulta sobre si encontraron a los bebés enterrados durante esos trabajos, Lescano no pudo confirmarlo. Pero tampoco lo descartó.

“Iniciamos con la carátula de ‘aborto ilegal’, que es menos delito que el homicidio”, comentó la funcionaria.

Los cuerpos sin vida fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Rosario para someterlos a los estudios pertinentes.

Según comentó Lescano, vecinos del lugar reaccionaron con enojo ante el macabro hallazgo. “Contamos con mucha colaboración. Esto enojó a mucha gente y los vecinos abrieron todas las puertas para que todo pudiera esclarecerse”, expresó.

“Hubo reacción contra las personas. Mucha gente trató de manifestar lo que sentía y la Policía tuvo que intervenir”, sostuvo en referencia a la madre de las criaturas, que tiene otros cinco hijos y fue asistida y derivada a un centro de salud local.

La mujer, de unos 38 años, quedó detenida al igual que un hombre de una edad similar al que apuntan como colaborador para llevar a cabo el presunto delito.