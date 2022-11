Concejales preocupados por la cantidad de hectáreas quemadas en el cerro 20 de Febrero

Los focos ígneos, que iniciaron el domingo y aún continúan prendidos en el cerro 20 de Febrero, fueron el tema principal de las manifestaciones que dos concejales capitalinos realizaron durante la sesión de esta tarde.

El primero en tomar la palabra fue Alberto Salim, quien cuestionó la falta de condiciones necesarias para afrontar una situación como ésta. “No podemos no se si prevenir, pero si tomar medidas rápidas. No pueden ser que pasen 3, 4, 5 días, que se quemen 90, 150, 160 hectáreas para recién recurrir a ayuda a los organismos nacionales que tienen las herramientas para poder sofocar semejante magnitud del fuego”, dijo.

En este sentido, consideró que se debe cambiar la mentalidad del “esto no va a pasar” para empezar a prepararse para eventos de dicha envergadura. “Nosotros que tanto preservamos, casi permanentemente estamos pensando como podemos aportar y apoyar a los cuerpos de bomberos, a los cuerpos que tienen que ver con esta situación y cuando se producen los hechos, vemos que tenemos una impotencia tremenda, porque solamente tenes que pararte a observar como el fuego devora nuestros bosques del cerro 20 de Febrero”, expresó.

Además, indicó que debe hacer sanciones contra las personas que inician estos incendios. “Si son provocados por alguien, como puede ser que, si tenemos un destacamento policial, no podemos controlar que alguien entre como en su casa y prenda fuego sin escrúpulos”, indicó.

Por su parte, Paula Benavidez, criticó la lentitud en la actuación para la sofocación de los focos ígneos. “Vemos la carencia de los recursos para poder hacer frente a una situación de emergencia, y aquellos que venimos trabajando desde hace tiempo en esta ciudad para proteger nuestras serranías del este, sinceramente nos aqueja, nos preocupa muchísimo la situación”, manifestó.

A su vez, aseguró que recién después de 72 horas Nación envió un avión hidrante y opinó que durante ese tiempo se podría haber buscado otro tipo de ayuda. “En el norte de nuestra provincia existen más de 30 aviones fumigadores, que podrían haber sido contratados para apagar rápidamente estos incendios”.

Asimismo, apuntó contra funcionarios de la Municipalidad que criticaron al Ejecutivo provincial cuando la responsabilidad es compartida. “No ha habido desde la Municipalidad una colaboración que impacte en el poder controlar estos focos ígneos. No vemos un actuar específico”.

Finalmente, reconoció la falta de apoyo del cuerpo a cuarteles de bomberos. “Acá quiero también hacer una mea culpa, en cuanto a los recursos que vienen pidiendo desde hace tiempo bomberos voluntarios, nos hemos comprometido desde este Concejo a trabajar junto con ellos en herramientas para darle la posibilidad de financiación propia y sin embargo, hasta el día de la fecha no hemos logrado colaborar en este sentido”, concluyó.