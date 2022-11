Influencer visibilizó un caso de violencia de género: "Mi marido me golpeaba"

El miércoles en la noche el conocido influencer Michelo salió a recorrer las calles del micro centro salteño ofreciendo dinero y a medida que la gente lo rechazaba lo iba duplicando, fue así que llegó hasta una joven madre que se identificó como Mayra Auchana con tres niños pequeños a cargo que lo sorprendió con una historia de violencia de género.

Al preguntarle como lo venía haciendo a distintos salteños "Quiere mil seiscientos pesos se lo duplicamos a la siguiente persona?" a lo que la joven le contestó "Quiero los 1600" al consultarle para qué los iba utilizar ella le contestó "para llevarlos a dormir a mis hijos porque estamos en situación de calle".

En ese momento notó un golpe que la mujer presentaba en uno de sus ojos y ella contestó "Mi marido me golpeaba y él no se quiso ir de la casa así que me tuve que ir yo".

Finalmente Michelo decidió, ante la conmovedora situación, entregarle todo el dinero que tenía pensado usar en esta historia para sus redes sociales, esperando quizás difundir esta historia y que la joven junto a sus hijos sean asistidos por los Organismos pertinentes.