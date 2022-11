Leavy habló sobre el Presupuesto 2023 y las elecciones en Salta: ¿apoyan a Sáenz?

Sergio Leavy, senador por Salta, en diálogo con Radio CNN Salta 94.7 MHz, habló en primera instancia sobre el presupuesto 2023, entendiendo que ayer se empezó a tratar este.

“Anoche nos reunimos con Sergio Massa, ministro de Economía de Nación. Fue una reunión muy buena y positiva. Hablamos y tratamos de que bajen los precios y la inflación, pero también queremos un país que crezca”, dijo al iniciar.

Contó que planteó que en Salta tenemos la necesidad urgente de empezar al proceso licitatorio del Ramal C-15 que conectaría a 3 países y es muy necesario para la economía y descomprimir las rutas en el norte.

Por otra parte, sostuvo que “en el Senado se nota un cambio importante”. Dijo que “la oposición plantea lo mismo que nosotros, somos todos senadores de provincias. No puede ser que siempre los porteños se lleven siempre toda la ayuda y que los que estamos en el interior, sobre todo en el interior profundo, que son los que más necesitan, les pase eso" y habló sobre el subsidio al transporte público.

"Cambiemos y el Frente de Todos se están uniendo para tener una presupuesto federal y participativo"

Sobre el presupuesto que se destinará a educación, dijo que hay que tocar variables y acomodar. “No va a faltar ni un peso para la educación universitaria nacional en Salta”, aseveró y añadió que si hoy modifican un punto del presupuesto tiene que volver a Diputados y sería algo de nunca acabar. “El gasto electoral está contemplado en este presupuesto”, sostuvo.

Próximas elecciones nacionales y provinciales

¿Votaría Leavy a favor de la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias? “Todavía no lo pensamos, a esto debemos debatirlo internamente”, fue su respuesta.

“Aparentemente Alberto Fernández quiere ser candidato a presidente en las PASO y no lo veo tan positivo. Nunca pasó esto. Si un presidente no tiene la férrea conducción para no tener internas, es porque hay una debilidad y eso no debería ocurrir en nuestro frente. Si va Alberto es por una decisión que hemos tomado en nuestro frente”, sostuvo.

Sobre los próximos comicios en Salta, con PASO ya eliminadas, informó que “vamos a acompañar en esta elección, y voy a hacer todo para acompañar a un gobernador que tenga nuestra ideología. No vamos a apoyar a Sáenz, queremos presentar otro candidato”, indicó, y adelantó que ya tuvieron la primera reunión para debatir el tema.