Vialidad: Contratados denuncian irregularidades en la regulación del personal

Desde hace años gremios que nuclean a trabajadores que prestan servicios en la Dirección de Vialidad vienen denunciando irregularidades en la contratación, ahora en medio de un proceso de orden cortaron las calles alertando que en las listas incorporaron personas que nada tienen que ver la tarea realizada.

En diálogo con Somos Salta, Walter Villegas, de la Unión de Trabajadores Viales, contó que lo que está sucediendo es muy grave. “Estamos planteando el ingreso del personal por el que venimos luchando desde los convenios municipales 2017/2018 y hemos detectado muchas irregularidades”.

“Esta temática es de larga data, porque han venido incorporando con contratos basura, el problema radica en que para no contratar personal de Vialidad, contrataban por medio del municipio y les pagaban dos pesos”, esto fue lo que motivó un sinfín de reuniones en pos de llevar orden.

“Hemos ido mejorando y quedaba que entren a formar parte de la Dirección de Vialidad unas 400 personas, porque es allí donde prestan servicio y no en el municipio, pero en la primera tanda que entró en mayo, detectamos algunas personas que no tenían nada que ver, hijos de gremialistas, parientes, que no tenían nada que ver con los convenios”, denunció.

Tomando las calles pidieron explicaciones y que se transparente la situación donde aseguran que hay disputas con otro de los gremios por “lo que no nos dejan participar de las reuniones paritarias”.

“Le dijimos al director infinidad de veces que se respete el convenio y no nos escuchó, no nos quiere ni recibir”, aseguró.

En medio del conflicto Matías Albrecht, responsable de Recursos Humanos salió a dialogar con los manifestantes y aseguró que “la situación está lista para la firma, lo que sucede es que hay una mala comunicación y hay que hacer un proceso administrativo, con la presentación de papeles adecuada”.