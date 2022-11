Incendios en Oran: "Los helicópteros y aviones no pueden ingresar"

La fuerte situación que vive la provincia de Salta a través de los diversos focos ígneos, causa muchos estragos en los ciudadanos, sobre todo en los de la localidad de Orán, que se encuentra afectada en gran parte, dañando mucho el sistema respiratorio de la población, las hectáreas y el ecosistema en general.

El senado aprobó en su última sesión, un proyecto de Emergencia Agropecuaria y Ambiental, iniciativa presentada en el mes de septiembre por el senador de la localidad de Oran, Juan Cruz Cura, destinada hacia todo el territorio provincial por el plazo de 180 días, con la posibilidad de extenderse a 90 días más, si es necesario. De esta forma, se faculta al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias en este ámbito.

Juan Cruz Cura, en dialogo con CNN Salta en la 94.7 expresó: “Este proyecto busca interrelacionar con los diferentes organismos, nacionales, municipales y judiciales, con el fin de desburocratizar algunas contrataciones del estado”.

El senador también aseguró que la problemática es grave. “Los helicópteros y los aviones no pueden ingresar, no es un tema de falta de presupuesto o de asignar partida sino que no se puede ingresar, no hay visibilidad lamentablemente”.

Con respecto a las producciones agrícolas señaló: “Hay zonas de pequeños productores en el norte que si han sido afectadas, hemos gestionado actividades con el Ministerio de Producción y espero que en estos días se le puedan entregar las herramientas correspondientes para que sigan trabajando”.

“Nuestra provincia es agrícola en gran parte y está muy afectada por la sequía, la zonas forestales afectadas deben ser tratadas por la justicia, ha habido fuertes daños respiratorios en las personas y se han suspendido las clases”.

Por último, el senador manifestó su postura acerca de cómo se proyecta este inconveniente a futuro: “Tenemos que dimensionar y cuantificar el problema y los daños de estas quemas, todo esto después va a tener consecuencias, en enero y diciembre calculamos que vamos a tener lluvias fuertes”.