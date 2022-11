Tiene una discapacidad y espera hace años poder trabajar de permisionario

Tras años de esperar por un lugar para trabajar como permisionario de estacionamiento medido, Ricardo Daniel Soria, decidió encadenarse en las oficinas de Espacios Públicos a la espera de una respuesta favorable.

“Me encadené por la falta de respuestas, la verdad que me mata esto pero lo tengo que hacer porque no tengo respuestas. El pedido para trabajar como permisionario lo vengo haciendo desde 2017”, sostuvo.

Sobre el motivo de la negativa, señaló que desde el municipio aseguran que no hay más calles disponibles. “Dice que no hay calles, pero hay personas cobrando en todos lados, no entiendo porque nosotros que deberíamos tener una prioridad no llegamos al lugar y otros sí”, expresó.

En la oportunidad, remarcó que, desocupados, sexagenarios y otros grupos sociales ingresan antes que las personas con discapacidad. “La respuesta siempre es la misma, ya está, ya sale, no tenemos para imprimir, me ofrecí a comprarles la tinta, pero no hay respuestas, llegué al cansancio”, indicó.

En tanto, su esposa, Julia herrera, con quien tiene una hija de tres años, aseguró que también realizó los trámites en 2017 y sigue a la espera. “Volvemos cada año y nos dicen lo mismo que no hay lugar, que esperemos, yo ahora tengo una nena de 3 años, yo no recibo nada del estado, queremos trabajar dignamente”.

Ambos adelantaron que permanecerán en el lugar hasta obtener respuestas. “Existen leyes pero no se cumplen”, finalizaron.