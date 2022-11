Es sordomudo y necesita operarse para formar parte de la selección argentina "Los Toros"

Jesús Leandro Pantoja tiene 28 años, tuvo un accidente casero, perdió la audición y el habla. Después con el transcurso del tiempo, se le puso un implante que el cuerpo se lo está rechazando y ahora urge que se los retiren.

Ante esto familiares y amigos del joven encararon una colecta de dinero que busca reunir 600 mil pesos "Estamos trabajando en esta campaña solidaria para juntar dinero, para que Jesús Leandro sea operado y se le saque ese implante. El juega al fútbol, hace deporte y tiene la posibilidad de integrar la selección Argentina de Los Toros, que es la selección de los sordos mudos. También es necesario para su salud" explicó Pedro Alvis.

El hombre convocó a los ciudadanos a sumarse a esta causa. "Apelamos a los corazones solidarios de la gente, que nos den una mano, esta operación es carísima, sale algo así como 600 mil pesos".

Por su parte Mario Pantoja, padre del joven lo describió como un chico maravilloso "Todos los que lo conocen como amigo del fútbol, es un chico maravilloso, yo me siento orgulloso del hijo que tengo. El es muy futbolero desde chico, él siempre soñó de jugar un equipo, yo lo llevé a buenos Aires a muchos equipos me lo aceptaban pero no se le dio la posibilidad porque es sordo mudo, ahora está en Buenos Aires y tiene la posibilidad de integrar la selección Argentina, pero tiene que estar bien" concluyó por Videotar Noticias.

Durante estos días se recorrerá la plaza San Martín, en Tartagal con urnas los papás de Jesús y amigos. Para quienes quieran colaborar con esta causa pueden comunicarse con María, mamá del Jesús, al 3873 69-6098.