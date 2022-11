El gobernador de Formosa trató de “retrasada mental” a María Eugenia Vidal

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, criticó de forma desvergonzada a la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires y actual diputada por CABA del PRO, María Eugenia Vidal, a quién tildó de "retrasada mental".

Los dichos de Insfrán, consignó Economía y Política, surgieron tras una gira de Vidal por Formosa, donde denunció que fue atacada por algunos locales. En un acto llevado a cabo junto al ministro de Ambiente, Juan Cabandié, el gobernador de Formosa apuntó contra la referente de Juntos por el Cambio.

"Ayer estuvo una señora que vino un ratito y descubrió que Formosa tiene un atraso de veintisiete años. Yo creo que el atraso de ella debe ser mental o de quienes le informan", dijo en el acto, levantando aplausos del público.

Vidal se encuentra actualmente de paso por la provincia, donde esta mañana brindó una conferencia de prensa en la que denunció el largo gobierno de Insfrán y aseguró que "Formosa quiere un cambio, este ciclo de 27 años está agotado".

Además, denunció que Insfrán le envió "punteros" a amenazarla: "Yo hace 15 años que camino los barrios, no crean que porque nos mandan tres punteros me van a callar", aseguró esta mañana.

"No me asustaron ni los narcos ni la Policía corrupta cuando fui gobernadora de la provincia de Buenos Aires, menos me voy a asustar por un par de punteros de Insfrán", remarcó.

Ante la explosiva respuesta de Insfrán en la que tildó de "retrasada mental" a Vidal, esta le respondió a través de sus redes: "A Insfrán le jodió tanto que recorra y muestre la miseria de su gobierno, que hoy salió a decirme que tenía un 'retraso mental'", repasó.

Y, aquí, criticó con dureza en Twitter: "Violento, mitómano y autoritario: este es el gobernador modelo del kirchnerismo". Finalmente, insistió que caminará "cada cuadra que haga falta para ponerle fin a 27 años de tiranía".

"¿Saben por qué Insfrán nos amenaza y manda punteros cuando recorremos Formosa? Porque no quiere que mostremos la miseria que defiende", cerró la diputada opositora.