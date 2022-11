Feriantes del Parque San Martín: “La prórroga patea el problema, es una irresponsabilidad”

En el marco de la discusión sobre la continuidad o no de los feriantes del Parque San Martín, Agustina Gallo, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta, en diálogo con CNN Salta, aseguró que “es una problemática que existió siempre” y aseguró que la prórroga planteada por el Concejo Deliberante es simplemente “patear el problema”, como se viene haciendo desde hace 14 años.

En la oportunidad, indicó que la municipalidad lo primero que hizo cuando asumió el mandato fue investigar y detectó una importante serie de irregularidades. “En ese informe se muestra claramente quiénes han abonado al Estado y quiénes no, que va más allá de una cuestión económica, sino de cumplimiento, el hecho de poder ir, hacer el trámite, inscribirse, formar parte de ese listado”, sostuvo.

“Vamos a estar siempre del lado de los que hagan las cosas bien, el país va a salir adelante cuando todos entendamos que hay normas y que las tenemos que cumplir”

Con respecto a la continuidad o no de los puesteros, dijo que extender la prórroga sería una irresponsabilidad y seguir haciendo lo que se ha hecho siempre. “Es un lugar que necesita sí o sí cambiar y todos sabemos que no está en condiciones para lo que hoy está brindando ahí, además que lo que se brinda no compete a la ordenanza original”, manifestó.

También apuntó contra los concejales y aseguró que no acompañaron con normas el trabajo realizado para el ordenamiento del espacio público. “No han salido normas que acompañen este trabajo, nosotros simplemente estamos haciendo cumplir las normas que existen y sin embargo tratando de hacer cumplir las normas que existen, nos cuesta y nos cuesta un montón, para mí hoy hay una contradicción en los ediles en torno a su propia ordenanza”.

Asimismo negó que no exista un plan. “Algunos concejales hablan que no tenemos un plan, la realidad es que lo tenemos y que durante todo este año hemos trabajando con toda esta gente, y el primer plan es saber y poder separar un poco quién es quién”.

Finalmente, dijo que el Concejo Deliberante debe velar porque las normativas se cumplan. “Es solamente cumplirlas, lleva más de 14 años de prórroga, lo que se está proponiendo hoy es de nuevo emitir una prórroga, sin ningún tipo de solución, lo cual es grave”, concluyó.