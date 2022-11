Estafaron a Sonia Escudero, ex legisladora nacional: $600 mil de su tarjeta de crédito

Los delitos informáticos están a la orden del día, los casos de estafas con tarjetas se multiplican y nadie está exento de caer en la garra de los ciberdelincuentes. Esta vez, le tocó a Sonia Escudero, ex senadora nacional por Salta.

Ella misma relató en primera persona cómo se dio cuenta y que medidas tomó al respecto. “Tengo la tarjeta del banco que tiene un sistema de alertas tempranas, en cuanto se usa mi tarjeta, me llega el mensaje que se usó y porqué monto y me llegó un mensaje que se había usado por un monto de $126 mil, inmediatamente llamé al teléfono que se señalaba, y decidí ir al banco de todos modos. Entre que esperaba que me atiendan, veo el celular y habían entrado otros consumos, en total, en un lapso de una hora, se gastaron $640 mil con mi tarjeta de crédito en Mercado Pago”, dijo a Somos Salta.

En este sentido, aseguró que desde el banco lo resolvieron con rapidez y le entregaron una nueva tarjeta. Además, le recomendaron que cada vez que efectúe una compra en un comercio, la tarjeta siempre esté a su vista.

“Yo hice la denuncia porque entendí que es muy importante que se investigue, a ver si podemos llegar a dar con los autores. La verdad que la fiscalía se portó muy bien, me llamaron por teléfono y me conectaron con un par de jóvenes, que hay un equipo técnico que está viendo estos temas de delitos informáticos. Ellos dijeron que hay que tener mucho cuidado también con las aplicaciones, uno baja aplicaciones, que a veces no tienen todo el sistema de seguridad que puede tener un banco, entonces, hay que tener también mucho cuidado con eso”, expresó.

Ella sospecha que la estafa puede haber venido de una transacción telefónica que hizo, en la que tuvo que brindar todos los datos. “No se sabe quien está escuchando del otro lado. Uno tiene que exigir un poco al banco que otorga la tarjeta que si hay alguna compra sospechosa, que sale de lo habitual, que no autoricen, que se pida autorización o que se contacte con la persona. El banco se portó muy bien, como ingresó ese gasto, el banco puso el crédito y trabaja para mejorar los sistemas de seguridad”, indicó.