Le incendiaron el local a una salteña y necesita ayuda: "Me hace falta todo"

En Barrio Arenales, en la zona oeste de la ciudad, se dio durante el fin de semana un trágico episodio del que fue víctima Celeste, una comerciante salteña. Algunas personas le incendiaron el local comercial con el que alimenta a sus tres hijos, ya que es madre soltera, y ayuda a su familia. No conformes con esto, las personas le hicieron una agresiva pintada en el frente comercial.

El inmueble ubicado en Solís Pizarro 74 fue víctima del cruento ataque que acabó con todo lo que había en su interior, por fortuna ninguna persona salió lastimada y solo se deben lamentar daños materiales.

En diálogo con El10TV, comentó que tiene una persona como sospechosa pero hasta ahora no tiene pruebas. Lo que más le preocupa a Celeste es poder recuperarse y llevar un plato de comida a la mesa familiar, "yo tengo 5 niños aquí", dijo en referencia a sus tres hijos y dos sobrinos a los que ayuda.

"Esto es mi vida, se me fue mi vida en segundos, Me hace falta todo, no tengo nada. No tengo los productos para comenzar de nuevo, esto lo hice de pulmón", comentó muy emocionada.

Las personas que deseen ayudar podrán hacerlo a través de una donación al CBU: 0110453430045339063393