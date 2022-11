Aumento de casos COVID, ¿se avecina una nueva ola?

Es notable el crecimiento en la curva de contagios durante las últimas semanas en todo el país. InformateSalta dialogó con Marcelo Nallar, gerente del Hospital Oñativia, quien confirmó que aumentaron los casos pero no las internaciones.

Ante esta situación, los especialistas recomendaron aplicarse las dosis de refuerzo ya que la causa puede estar asociada a una baja de la inmunidad por el tiempo transcurrido desde las infecciones previas y la colocación de las vacunas.

“Hay que hacer un llamado de atención y una recomendación para que la gente se dé la quinta dosis, sobre todo el grupo de riesgo y quienes recibieron la vacuna sinopharm como primera y segunda dosis”, explicó.

Nallar agregó que la mayoría de la población está vacunada y no es tanta la circulación por el momento, sin embargo no descartó que pueda surgir una nueva ola. “La pandemia nos enseñó a no descartar nada, vamos actuando sobre los números que van ocurriendo, hoy por hoy el problema principal está en reducir los grupos de riesgo”, manifestó.

El médico destacó la necesidad de fomentar hábitos saludables, salir de la vida sedentaria, seguir las recomendaciones de Salud y reducir el sobrepeso.