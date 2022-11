Marcelo Nallar: “Necesitamos un plan innovador de salud”

Así lo manifestó gerente del Hospital Arturo Oñativia, Marcelo Nallar, quien se refirió a diversas problemáticas en el ámbito de la salud. Consideró que el reclamo de los médicos por mejoras salariales es justo y que hay muchas cuestiones que vienen siendo postergadas.

“La falta de médicos, necesidad de especialistas, son viejos problemas que tienen décadas. En realidad no hay falta de médicos, hay una mala distribución de especialistas. Tenemos una provincia con una geografía diferente. Tenemos profesionales que están centralizados en capital, la pandemia hizo que se desarrollen mucho más los hospitales de Capital”, manifestó en el programa Sin Vueltas de InformateSalta.

Respecto a la gestión durante la pandemia, Nallar manifestó que se hizo una inversión histórica, “una cantidad de recursos económicos destinados a los hospitales como yo no recuerdo en mis 31 años de médico. Creo que hay que darle tiempo al gobernador, debe tener su plan de salud y esperar cuál es el plan que va a proponer. Manejó bastante bien la pandemia. Este es el momento para que nos presente un plan de salud acorde a las necesidades de ahora”.

Sobre los reclamos salariales de profesionales de la salud, consideró que lo que piden no es solo una mejora salarial, “hay cuestiones que vienen siendo postergadas, manipuladas de una manera que no es la correcta. Por ejemplo el 82% móvil, las jubilaciones, las diferentes tareas que tiene un médico en el hospital, que algunas son remunerativas y otras no, se jubilan y les aportan solo la mitad de sueldo. Hay que escucharlos”.

Días atrás, el ministro Juan José Esteban cuestionó a los médicos que llevaron a cabo una medida de fuerza, aseguró que “es uno de los mejores sueldos nacionales, no sé de qué se quejan”. En éste sentido, Nallar respondió que hace un análisis muy apresurado, “no es real. Lo que piden es justo, son problemas viejísimos que vienen de gobiernos anteriores, necesitamos un plan innovador de salud”.

Para Nallar, la situación es Salta es apremiante. “Es momento que el gobernador nos presente un plan de salud. No se trata de solo cambiar un gerente, no se puede hacerse cargo de un hospital dentro de un contexto que no te apoya, podes tener muchas ideas, ser el mejor administrador del mundo pero si no te acompaña un plan de salud acorde e innovador, es quemarse”.