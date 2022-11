Potenciar Trabajo: Tolosa Paz le pidió a la Justicia que levante el secreto fiscal

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, le solicitará a la Justicia “que levante el secreto fiscal”, para que la AFIP le aporte de manera “nominal” el nombre, apellido y bienes que cada uno de los beneficiarios del Potenciar Trabajo tienen registrado. La lupa está centrada en los 253.184 beneficiarios que habrían cobrado ese beneficio de manera irregular por tener alguna “incompatibilidad”.

La funcionaria le había explicado a Infobae en una nota anterior que las “incompatibilidades” normadas para el mayor programa de su cartera surge de manera automática a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que cruza todos los meses los datos de los más del millón trescientas mil personas que perciben el Potenciar Trabajo. Fuentes del cartera afirman que Tolosa Paz quiere conocer “qué bienes tienen los beneficiarios cuestionados ya que algunos serán incompatibles con el Programa y otros no, por ejemplo una moto de baja cilindrada. El listado debería permitir diferenciar las situaciones”.

La ministra decidió presentarse ante la Justicia para que se levante el secreto fiscal después de la declaración testimonial que ayer realizó ante el fiscal federal Guillermo Marijuán el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Carlos Castagneto ratificó en la Justicia los informes con las irregularidades detectadas por el ente recaudador aunque aclaró: “La AFIP utilizó las bases de datos que tiene para responder los informes —del ministerio de Desarrollo Social— pero siempre respetando el secreto fiscal. Estos informes contestaron los puntos que fueron requeridos con datos estadísticos, no reflejan una opinión al respecto”. Además, precisó: “La AFIP declara datos estadísticos, no declara irregularidades, no somos un ente ejecutor ni definidor de estas políticas públicas”. Esa tarea, y eso lo tiene en claro la fiscalía, recae en Tolosa Paz.

El titular de la AFIP también dijo: “Recibimos de manera muy frecuente requerimientos de distintos organismos, también oficios judiciales que llegan muchísimos, todos se responden técnicamente respetando y el secreto fiscal.”

Marijuán realiza una investigación preliminar para determinar si Tolosa Paz incumplió en sus funciones al no haber dado de baja a los titulares del plan con incompatibilidades detectadas por la AFIP, que no hizo más que responder las preguntas que el 30 de junio pasado había elevado Juan Zabaleta, el antecesor de la actual funcionaria de Alberto Fernández.