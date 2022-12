Algunos consejos para manejar bajo la lluvia

Como es costumbre, para esta época del año se presenta el fenómeno climático el cual produce distintos siniestros viales. Para ello desde la organización Salvemos Vidas y Educa Vial Salta nos dicen a qué cosas hay que prestarle atención para evitar problemas con la lluvia.

Se aconseja tratar de evitar circular en los días de lluvias intensas y con poca visibilidad, demorar en la salida o bien detenerse en algún lugar seguro hasta que disminuya la intensidad de la misma,

Ya se sabe que conducir bajo la lluvia se resulta complicado por distintos motivos, ya sea porque el asfalto se pone resbaladizo o por la cantidad de agua en las cunetas y cordones. Por eso es importante mantener con el auto de adelante una distancia mayor a lo correspondiente ya que el tiempo de frenado es más lento. También, en días de lluvias es muy común que se empañen los vidrios por la humedad y cambio de temperatura.

Evitar las maniobras bruscas y no sobrepasar autos en carriles laterales, ya que con calle mojada se torna fácil perder el control del vehículo. Se debe frenar de manera suave y con pisadas cortas para secar la humedad de las pastillas y no bloquear la dirección.

Por cuestiones lógicas, se debe disminuir la velocidad a la mitad de lo que se permite normalmente en pavimento seco. En caso de pasar por una zona inundada y siente que el auto se desliza sobre el agua, es preferible no presionar el freno o girar el volante bruscamente, lo mejor es desacelerar y mantener recta la dirección para recuperar la tracción.

Es indispensable prestar atención a las señales de tránsito y prender las luces para que nos facilite ver y que nos vean en el traslado.

Cuando la lluvia sea intensa, es importante tener en cuenta la disminución de visibilidad y evitar las condiciones que generan el efecto "hidroplaneo" o "aquaplaning".

El hidroplaneo o aquaplanning (el más comúnmente llamado "sapito") se produce cuando por diversos motivos, la cubierta encuentra más agua de la que es capaz de desalojar.

1. En caso de que la lluvia se copiosa (abundante) o no, disminuir la velocidad sobre todo en vías rápidas como rutas y autopistas.



2. Aumentar la distancia de seguimiento con los vehículos que lo preceden y estar muy atento a los espejos retrovisores



3. Evitar los carriles que tienen "huellas" producidas por el hundimiento del pavimento



4. Evitar las maniobras bruscas, tanto de frenado como de cambio de dirección y alertar siempre a través de los faros de giro



5. En caso de "sentir" que el auto "flota", no frenar, solo levantar el pié del acelerador hasta que se reestablezca el control direccional del mismo



6. Mantener los neumáticos con la presión de inflado correspondiente y recordar que el límite mínimo en la profundidad de las ranuras es de 1,6 mm la cual se indican con los testigos presentes en la banda de rodamiento (los pelitos de la rueda). De todos modos tratar de cambiarlos antes de llegar a dicho límite.



7. No reducir la presión de inflado de los neumáticos en caso de lluvia ya que empeorará las condiciones para que se genere el hidroplaneo.

Cabe recordar que en lugares como las Rutas N°40, 51, 68 y 33, tratar de evitar cruzar badenes o arroyos crecidos en días de lluvias. Lo recomendable es no viajar de noche por la poca visibilidad ya que no se puede apreciar las situaciones de riesgos como aludes, caída de piedras, crecientes con piedra y barro, banquinas erosionadas, entre otras.