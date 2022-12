Según Vizzotti, Salta supera la media nacional en la Campaña de Vacunación Pediátrica

Durante su visita a Salta durante este lunes, Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación, destacó entre los múltiples temas relacionados a su cartera la respuesta que tuvo nuestra provincia en torno a la campaña de vacunación pediátrica, con números que sobrepasan la media nacional.

Cabe recordar que, luego de la baja concurrencia de la población, los ministros de las carteras sanitarias de las 24 jurisdicciones supieron consensuar extender la Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis, destinada a niños de trece meses a cuatro años inclusive, la cual concluyó en las últimas horas.

“Ayer se cerraron las cuatro semanas de extensión de la campaña de dosis adicionales, triple viral y la poliomielitis, para sostener la eliminación de esas enfermedades”, repitió Vizzotti quien alertó que los virus de estos males “están circulando, el riesgo de brote es alto, por eso se hizo esta campaña para los niños y costó muchísimo”.

No obstante un dato que la funcionaria rescató fue que la media nacional es del 64% y Salta está llegando al 84% de respuesta de la población a la campaña para la inoculación de los menores. “La doctora (del Programa de Inmunizaciones, Adriana) Jure me dijo que faltan las grandes ciudades, Orán y Salta Capital, aunque terminó la campaña seguirá la disponibilidad de vacunas, a estar atentos”, indicó sobre la disposición de las dosis.

Una reflexión que hizo Vizzotti fue que, con la vacunación, se evita que estas enfermedades vuelvan a estar presentes en suelo argentino. “¿Por qué vacunarse si no están las enfermedades? No están gracias a las vacunas, no tenemos polio desde el ’84, sarampión desde el 2000 y rubiola desde el 2009, eso por las vacunas”, concluyó.