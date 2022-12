La Municipalidad presentó el veto a la ordenanza para sacar a los puesteros del Parque

El 16 de noviembre concejales aprobaron una nueva prórroga para que puesteros del Parque San Martín puedan continuar trabajando en el lugar; sin embargo hoy la Municipalidad presentó el veto a la ordenanza.

Fue en el espacio de manifestaciones cuando el concejal José García dio a conocer la noticia. “El veto que acaba de ingresar a través del expediente 3969, de parte del secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, que remite la copa legalizada del decreto 408/22 mediante el cual veta la ordenanza 11125 referente al otorgamiento del concesión a vendedores ambulantes emplazados en el Parque San Martín, que pasa a la comisión de Legislación General, es algo que vamos a tener que tratar”.

Luego dio su opinión al respecto, “me hubiese encantado que este Concejo pueda tener la oportunidad de entrelazar ideas, se ha querido utilizar la estrategia de decir que es una ordenanza nueva que también atenta contra ellos y somos conscientes que no todos están al día, que muchos tienen deudas y tienen situaciones complejas. Estoy cansado de la hipocresía de que se nos quiera decir una cosa y después otra”.

Su par Pablo López en contrapartida dijo que: “Lo esperaba venir porque es una postura que tiene el Ejecutivo. No estamos en contra de la economía popular, los vecinos son todos, no solo los que trabajan en ese lugar, no podíamos premiarlos con una prórroga. Voy a mantener mi postura”.

Agustina Álvarez también tomó la palabra y aseguró que “de ninguna manera no tenemos empatía o desconocemos la realidad, había una ordenanza con todos los requisitos, pero de 270 puesteros solo 70 cumplen con esas condiciones, yo pedí la vuelta a comisión en su momento porque creí que no era la manera”. “Creo que es una buena oportunidad para plantear otra manera de resolver esta situación y puedan seguir trabajando pero con seguridad jurídica y de la manera que corresponda”, finalizó.