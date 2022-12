Barrio privado pagará millonaria multa por captar agua sin habilitaciones

En el marco de una acuciante crisis hídrica en Salta, donde vecinos sufren falta del suministro de agua a diario, surgió la denuncia desde el Ente Regulador, Carlos Saravia, sobre más de 15 barrios privados de Salta que se encuentran captando agua de manera ilegal.

Es así que ante la falta de respuestas desde estos barrios se iniciaron acciones que acabaron con la multa a uno de los barrios en cuestión, se trata de El Prado, ubicado en la zona urbana de San Luis, en la zona suroeste.

El Presidente dijo que se debe a la conexión clandestina que tiene el barrio privado con pozos de agua no declarados y la negativa de habilitar las inspecciones por parte de las autoridades estatales.

“Ellos no tienen la autorización para prestar el servicio, no tienen macro medidores, no paga el seguro y no tienen protocolo de potabilización del agua”, afirmó Saravia al Nuevo Diario.

Cabe recordar que desde mayo de este año, desde el Ente habían denunciado públicamente la falta de formalidad de lo que es el uso de agua de los barrios privados y se dictaron medidas tendientes a regularizar el control de la captación y de los pozos de agua.

Desde esos anuncios se había puesto un plazo de 60 días para avanzar en la regularización de la prestación del servicio.

“Les hemos dado mucho tiempo, hemos abierto un periodo de amnistía y aun así no quieren cumplir, lo que pasa es que tienen los pozos clandestinos sin autorización de recursos hídricos para extraer agua”, aseveró el funcionario.

Desde el Ente señalan que durante lo que fue este periodo los barrios privados captan el agua sin control alguno y que al igual que El Prado, se abrieron 15 procesos sancionatorios contra otros barrios privados que se espera que sigan el mismo camino del sancionado. Además confirmó que la multa es de $4.000.000.

“El acuífero está pinchado por todos lados, si lo hacen los que tienen más poder adquisitivo que les podemos exigir a los pobres de uso racional”, concluyó Saravia.