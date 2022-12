De terror, en un pasaje a oscuras, menores se drogan y tienen relaciones sexuales

Luego de que semanas atrás viéramos con mucho dolor el consumo de drogas de menores en una plaza en el interior provincial, ahora se conoció que en un pasaje de B° Finca Independencia, ubicado entre Nuestra Señora de Luján y Joaquín V. González, al sudeste de la ciudad, "hay un aguantadero".

Allí, según denuncia una vecina del pasaje, menores de entre 7 y 15 años consumen drogas e incluso tienen relaciones sexuales, aprovechando la oscuridad reinante. Asegura que la policía no toma intervención a pesar de sus llamados permanentes.

"A eso de las 11.30 vienen chicos menores de edad a tocarse, a tomar o drogarse. Varias veces llame a la policía, no me escucharon. Los amenacé con mi perro".

Sin respuesta de la policía

La mujer cansada de escuchar a diario ruidos molestos o ver situaciones de consumo e incluso relaciones íntimas, decidió hacer la denuncia a través de El 10 TV. Contó que hizo más de 100 llamados a la policía.

"Yo sé que los chicos viven por la bajada o la siguiente esquina, es un mal lugar. No me hacen caso, tuve que amenazarlos, les dije que a eso de las 23.30 vengan a patrullar que es el momento en que los chicos vienen a molestar, hasta las 2 o 2.30, no vienen" contó.

Sin luz y pastizales enormes

Los menores aprovechan la oscuridad del lugar para cometer todos estos actos incluso la vecina contó como vivió un hecho en especialmente

"Eran como las 12 de la noche y escuchaba una nena que se quejaba, y escuchaba a otra que le decía, dale que yo te traje aquí para que lo hagas, mientras los otros niños le decían no seas cagona, salgo y veo la nena prácticamente con los pantalones abajo, salieron corriendo y la nena salió corriendo, quejándose".

Por último, pide al Municipio que ilumine el pasaje y desmalece el sector para cortar con este sitio que permite a menores ser parte de actos indebidos como ya lo hicieron en el sector conocido como "La Bajada" donde iluminaron todo.