¡Bombazo! El Kun Agüero anunció que vuelve a jugar al fútbol (VIDEO)

Sergio Agüero vuelve a las canchas. El Kun dejará de jugar partidos con amigos para formar parte de la Kings League, un torneo semi-profesional organizado por Gerard Piqué. El exfutbolista, que tendrá su propio equipo, hizo el anuncio en el evento de selección de jugadores, donde además presentó la camiseta.

El ex delantero de la Selección Argentina participó, de forma online, en el Draft y sorprendió a todos al revelar que el jugador número 12 de Kunisports será él. Agüero mostró la camiseta, que combina rosa y negro a bastones verticales, y estuvo muy metido en la elección del plantel junto al entrenador, Martín Posse, ex atacante de Vélez y Espanyol.

“Voy a decir el jugador número 12. El Kun Agüero”, manifestó. “Estoy muy contento. En algunos o en varios partidos voy a estar yo para ver si podemos hacer algo. Me tengo que recuperar del gemelo, que lo tengo un poco tocado, pero ya me puse un fisio y me estoy preparando físicamente”, sostuvo el exfutbolista, que retomará la actividad.

“Quiero acumular un poquito más de goles de los que tenía”, declaró el Kun, quien adelantó que traerá a otras ex figuras del fútbol. “Elegimos solo un delantero porque sabemos que podemos tener muy buenos delanteros como jugador 12. Quiero decirles a los chicos que van a compartir con jugadores muy top. No voy a decir quiénes son, pero les garantizo que vamos a dar mucha pelea”, resaltó.

El equipo de Sergio Agüero en la Kings League

-Entrenador: Martín Posse.

-Arqueros: Víctor Cócera y Sergio Ródenas.

-Defensores: Marcos Guerrero, Flavio Ruggeri, Nacho Jordá y Miquel Fernández.

-Mediocampistas: Joan Inés, Carlos Torrentbó y Víctor Hidalgo.

-Delantero: Lluc Riera

-Jugador 11: Ferrán Corominas

-Jugador 12: Kun Agüero. /A24