Un grupo de boy scout se intoxicó con alimentos en un camping de San Lorenzo

En la jornada del miércoles 20 niños y unos 20 adultos, todos pertenecientes a un grupo de boy scout, que visitaban San Lorenzo presentaban signos de intoxicación alimentaria por lo que fueron derivados a la capital salteña.

InformateSalta dialogó con Eduardo Calvo, Subgerente del Hospital Materno Infantil quien detalló que se trata de un grupo de turistas que estaban en la localidad de San Lorenzo. "Era un grupo de boy scout, que habían ingerido una comida que ellos mismo prepararon y que en el transcurso de las horas comenzaron con sintomatología, vómitos con mucha frecuencia y fueron trasladados al hospital".

Además confirmó que también resultaron intoxicados un grupo de unos 20 adultos que fueron asistidos en el hospital del Milagro.

"Los niños permanecieron en la sala de observación de la emergencia, en la sala de internación abreviada y se le dieron las medidas de asistencia iniciales y conforme fueron componiéndose se trasladaron nuevamente desde donde venían".

En cuanto al causal u origen, desde el Nosocomio explicaron que no se pudo determinar el mismo. "No sabemos el origen. Refieren que preparan la comida con los cuidados habituales y que no pueden identificar cuál fue la causal de los vómitos, pero esto afectó no solo a niños sino también a adultos".

Consultado sobre la posibilidad de que hayan contraído salmonella, Calvo dijo que no tienen identificado el agente causal, a su vez recordó todos los cuidados que se deben tener para evitar cuadros cuadros gastrointestinales o salmonella.