Salta transitaría un brote epidémico de salmonella, piden recaudo para las fiestas

Desde hace varias semanas la salmonella es noticia en Salta, no solo con la cantidad de casos que está generando en niños, sino también con la métrica que 9 de cada 10 casos en el país son en nuestra provincia. ¿Qué debemos entender y saber de este escenario?

Al respecto InformateSalta se comunicó con el doctor Bernardo Biella quien analizó lo que está pasando con esta bacteria. “Estamos padeciendo algunos brotes epidémicos de salmonella paratyphi, que está presente en los alimentos de origen animal, incluso en los huevos porque las gallinas, que vienen de procedencia no controlada, pueden tener en sus cáscaras la bacteria”, indicó primeramente.

En este punto dijo que, al manipularse los alimentos contaminados y luego llevarse las manos a la boca, es cuando la bacteria ingresa al organismo y se reproduce en los intestinos causando nauseas, vómitos y diarreas, en las que se eliminan miles de dichas bacterias que contaminan los baños, generando la cadena de contagio con familiares o amigos.

Enfatizando que una de las mejores prevenciones está en el correcto lavado de mano, de alimentos y de los utensilios, como así una correcta cocción de las comidas, Biella apuntó a la mayonesa casera que puede contaminarse. “En vez de fabricar mayonesa, fabriquemos lactonesa casera (sin huevo) porque la leche es pasteurizada y no me genera la posibilidad de la contaminación”, sugirió.

¿Pueden las fiestas aumentar los casos si no tenemos cuidado? Biella dijo que sí. “Las fiestas pueden ayudar al aumento de casos, por eso sugiero la lactonesa y que los alimentos no estén más de 2 horas en la mesa para que no pierdan la cadena de frío; ponemos el alimento, lo consumismo y no más de 2 horas así no se contamina”, previno para tener en cuenta el próximo 31 de diciembre.

Por último y consultado si los problemas que tiene Salta con el agua por estas semanas pueden incidir en estos brotes, el doctor dijo que la vinculación entre ambas es la carencia del recurso para el lavado de manos y alimentos. “Hay que poner 3 gotas de lavandina en un litro de agua y con eso lavar las verduras y hortalizas; la gente no está lavando los productos ni las manos porque no tienen agua”, aseveró para concluir.

"Mientras no haya lavado de manos y uso de mayonesa pasteurizada, esto va a seguir en aumento, yo calculo no menos de 2 semanas"