La justicia lo impidió: No tenía relación con el fallecido, pero quería la herencia

La Justicia de Salta falló en contra de un hombre que pretendía ser beneficiado con un herencia, sin acreditar un vínculo con la persona fallecida. En lugar de mostrar un acta de nacimiento, presentó una de matrimonio.

La Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial hizo lugar al recurso de apelación de una mujer contra una sentencia en primera instancia. En este sentido excluyó de la declaración de herederos a un hombre que no acreditó el vínculo.

La mujer, quien presentó la apelación, fue declarada heredera universal como hija.

Los jueces Martín Coraita y Alfredo Gómez Bello recordaron que vencidos los plazos establecidos, se debe dictar la declaración de herederas prescindiendo de quienes no hayan cumplido los requisitos. "En la declaratoria de herederos no deben ser incluidos quienes en ningún momento expresaron su voluntad de serlo, porque la justicia no debe suplir de oficio la voluntad de las partes", aclararon.