Robo millonario en Orán: "Me encapucharon, me ataron de manos y pies y me dejaron tirado”

En la jornada del miércoles se llevaron adelante allanamientos tanto en Orán, Tartagal como en Capital a fin de dar con los malvivientes que asaltaron violentamente a empleados de una empresa en dicha localidad

José Dimas Ruíz, es uno de los socios de la empresa Abra del Sol de Orán que sufrió el asalto comando hace dos viernes cuando se disponían a cerrar. El hombre recordó los momentos de angustia y confusión vividos esa noche.

"Estábamos ya por retirarnos de la oficina, la jornada ya terminando y entraron encapuchados. Primero entraron acá a mi oficina, me apuntaron por plata, con armas de fuego, tapada la cara. Pidiendo plata, las llaves de la caja fuerte, fue ahí cunado nos golpearon".

Recordó que en el afán de encontrar las llaves de la cajas lo buscaban a él y a uno de sus jefes "sabían bien quienes eramos, ante la negativa, se pusieron mas violentos, a mí me sacaron el hombro en esos forcejeo por querer atarme, me ataron con precinto las manos y los pies y me dejaron tirado ahí. Fue una situación de película".

En la oportunidad, relató la peripecia que tuvieron que pasar. "Nos sacaron todo, los celulares, nos revisaban los bolsillos, te sacaban todo, llave, plata, dieron vuelta la oficina. Fue un momento de mucha confusión, en mi caso particular y el de mi jefe , fueron más violentos, a mí me encapucharon al resto no y me ataron, me remontaron dos veces un arma, el arma no salió, es como que estaba aturdido".

José contó que lo único que reconoció fueron las tonadas "Escuché tonadas de acá, de otra provincia también y mi compañeros igual. Pero la mayoría era de acá, norteña".

Inteligencia previa

Ese día estuvieron rondando la zona y por como vinieron a mí y a uno de los socios, algo sabían, no te digo en detalle porque sino hubiesen ido a otra persona a buscar la llave. Pero esta claro sabían el movimiento de la empresa.

Secuestro

Consultado por la versión de un secuestro en medio del asalto confirmó lo sucedido. "Llevaron a uno de los socios, a mi jefe en su camioneta, primeramente querían llevar a los dos, a mí no tenían como sacarme los precintos, no tenía con qué cortar, tenía el hombro salido me dolía y me quejaba y me dejaron tirado, optaron por no llevarme, pero sí a Luis".

"Cuando pudimos liberarnos ver que no estaba él , la camioneta, salimos a buscarlo no sabíamos que hacer fue angustiante, mucha incertidumbre".

Por último, agradeció a la policía, al Ministerio de Seguridad y la Fiscalía por los rápidos avances que permitieron los allanamientos y detenciones. "Están llevando una buena investigación, esperemos que se pueda dar con todos, sé que hay gente que esta prófuga".

A su vez pidió al Ministerio mayor seguridad para poder trabajar tranquilo. "Da resquemor quedarse de noche. Que todos podamos estar seguro, toda la comunidad . Las personas responsables deben arbitrar los medios para que esto suceda", concluyó por Info Noa.